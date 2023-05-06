"РБ Лейпциг" победил конкурента за место в зоне ЛЧ

В матче 31-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на выезде обыграл “Фрайбург” со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Кевин Кампль.

“РБ Лейпциг”, набрав 57 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Фрайбург” с 56 очками опустился на пятую позицию.

“Фрайбург” – “РБ Лейпциг” - 0:1 (0:0)

Гол: Кампль, 73 - 0:1

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер (Шмид, 83), Гульде, Гинтер, Гюнтер (Эзеквем, 83), Хефлер, Грифо, Эггештайн (Чжон Ву Ен, 83), Вайсхаупт (Рель, 59), Грегорич (Петерсен, 83), Хелер.

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан, Орбан, Клостерманн, Хенрихс, Лаймер (Шлагер, 90), Ольмо (Хальстенберг, 78), Айдара (Кампль, 53), Собослаи, Вернер (Поульсен, 78), Нкунку (Форсберг, 90).

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