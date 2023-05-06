Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле обыграл “Лидс” со счетом 2:1.

Победу “горожанам” принес дубль Илкая Гюндогана. У гостей отличился Родриго Морено.

“Манчестер Сити”, набрав 82 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 30 очками остался на 17-й позиции.

“Манчестер Сити” – “Лидс” - 2:1 (2:0)

Голы: Гюндоган, 19 - 1:0, Гюндоган, 27 - 2:0, Родриго, 85 - 2:1

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Лапорт, Аке (Уокер, 54), Аканджи, Льюис, Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Фоден, Марез, Холанд, Альварес.

“Лидс”: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Форшоу (Стрейк, 80), Рока (Гринвуд, 59), Харрисон (Саммервилл, 66), Маккенни, Бэмфорд (Ааронсон, 80), Ньонто (Родриго, 58).

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