"РБ Лейпциг" крупно победил в Бундеслиге

В матче 24-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле разгромил менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 3:0.

Победу “быкам" принесли голы Тимо Вернера, Эмиля Форсберга и Йошко Гвардиола.

“РБ Лейпциг”, набрав 45 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 30 очками осталась на 10-й позиции.

“РБ Лейпциг” - “Боруссия” Менхенгладбах - 3:0 (0:0)

Голы: Вернер, 57 - 1:0, Форсберг, 71 (с пенальти) - 2:0, Гвардиол, 80 - 3:0

“РБ Лейпциг”: Блазвих, Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 77), Собослаи, Хайдара (Симакан, 87), Лаймер (Кампль, 87), Форсберг (Ольмо, 87), Силва, Вернер (Поульсен, 77).

“Боруссия”: Зиппель, Скалли, Итакура, Эльведи, Нец, Крамер, Коне (Фрауло, 90+1), Хофманн (Херрманн, 90+1), Нойхаус (Штиндль, 72), Плеа (Вольф, 72), Тюрам (Телалович, 90+1).

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