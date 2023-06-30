"РБ Лейпциг" арендовал молодого таланта "Ливерпуля"

Молодой хавбек “Ливерпуля” Фабиу Карвалью перебрался в немецкий "РБ Лейпциг".

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

20-летний португальский полузащитник присоединился к "быкам" на правах аренды.

Соглашение сторон будет действовать до конца следующего сезона. Отметим, что в соглашении не предусмотрена опция последующего выкупа.

Карвалью перешел в "Ливерпуль" из лондонского клуба "Фулхэм" за 5,9 миллиона евро прошлым летом.

В минувшем сезоне он сыграл 13 матчей, забив два гола.