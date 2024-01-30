EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги

Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 17:18
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги

Начался 22 тур Английской Премьер-лиги. В котором Лутон принимал Брайтон, Эверетон поехал в гости к Фулхэму и Кристал Пэлас сыграл против Шеффилд Юнайтед.

Лутон - Брайтон - 4:0

Лутон отличился двумя мячами уже на первой и третьей минутах матча. Сначала Адебайо записал гол в свой актив, а затем Огбене. К концу первой половины Адебайо вообще отметился дублем и на перерыв команды ушли при счете 3:0. Лутон продолжал доминировать в атаке. На 49-й минуте Кларк забил гол, который в итоге отменили. А еще через семь минут Адебайо записал в свой актив хет-трик.

Лутон разбил Брайтон со счетом 4:0.

Фулхэм - Эвертон - 0:0

Матч двух довольно равных команд проходил при равной игре. Фулхэм больше владел мячом, но нельзя сказать, что они были более острыми. Закономерная ничья 0:0.

Кристал Пэлас - Шеффилд - 3:2

Микаэль Олисе помог Кристал Пэлэсу одержать очень важную победу в этой игре. Французский полузащитник записал в свой актив две голевые передачи и гол, который стал победным. Первый тайм завершился ничьей 2:2, а во второй половине Олисе принес победу своей команде.

Связанные команды и лиги
Брайтон Кристал Пэлас Эвертон Фулхэм Лутон Таун Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Сегодня, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед Новости футбола Сегодня, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Новости футбола Сегодня, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави Новости футбола Сегодня, 08:20 Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави
Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО) Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН Новости футбола Вчера, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Сегодня, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед Новости футбола Сегодня, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 17:05 Хакими подводит партнеров. Полуфиналист ЧМ 2022 покидает Кубок африканских наций Новости футбола Сегодня, 17:01 Бензема не покинет Аль-Иттихад зимой, Конте возвращается в Италию. Трансферный дайджест за 30 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Игрок Кристал Пэлас пять матчей подряд отмечается результативным действием Новости баскетбола Сегодня, 16:34 Евролига 2023-24: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости футбола Сегодня, 16:28 Арсенал благодаря голам Жезуса и Сака обыграл Ноттингем Форест Новости футбола Сегодня, 15:53 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Сан-Хосе Шаркс — Сиэтл Кракен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Бахрейн - Япония прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Иран - Сирия прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Цедевита Олмипия – Лондон Лайонс прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Жальгирис Каунас – Анадолу Эфес прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол 31 янв 2024 ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол 31 янв 2024 Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года