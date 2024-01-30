Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги

Начался 22 тур Английской Премьер-лиги. В котором Лутон принимал Брайтон, Эверетон поехал в гости к Фулхэму и Кристал Пэлас сыграл против Шеффилд Юнайтед.

Лутон - Брайтон - 4:0

Лутон отличился двумя мячами уже на первой и третьей минутах матча. Сначала Адебайо записал гол в свой актив, а затем Огбене. К концу первой половины Адебайо вообще отметился дублем и на перерыв команды ушли при счете 3:0. Лутон продолжал доминировать в атаке. На 49-й минуте Кларк забил гол, который в итоге отменили. А еще через семь минут Адебайо записал в свой актив хет-трик.

Лутон разбил Брайтон со счетом 4:0.

Фулхэм - Эвертон - 0:0

Матч двух довольно равных команд проходил при равной игре. Фулхэм больше владел мячом, но нельзя сказать, что они были более острыми. Закономерная ничья 0:0.

Кристал Пэлас - Шеффилд - 3:2

Микаэль Олисе помог Кристал Пэлэсу одержать очень важную победу в этой игре. Французский полузащитник записал в свой актив две голевые передачи и гол, который стал победным. Первый тайм завершился ничьей 2:2, а во второй половине Олисе принес победу своей команде.