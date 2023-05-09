Рамос заявил, что точно покинет "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Артур Рамос в новом сезоне точно не будет играть за “красных”.

По словам футболиста, следующий сезон будет решающим в его карьере и он готовится к нему очень тщательно.

Рамос добавил, что ему придется попрощаться с "Ливерпулем", чтобы получать больше игрового времени.

Напомним, что хавбек играет в Англии на правах аренды из "Ювентуса".