Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open

Пятый номер мирового рейтинга Андрей Рублев, который на Australian Open не представляет никакую страну, легко пробился в 1/8 финала турнира.

26-летний теннисист в трех сетах переиграл 23-летнего американца Себастьяна Корда, который занимает 26-е место в рейтинге ATP.

В первом сете Рублев практически не оставил шансов сопернику и переиграл его 6:2. А вот во второй партии Корда был близок к тому, чтобы сравнять счет, но уступил на тай-брейке 6:8. Решающий сет Рублев выиграл 6:4.

В общей сложности на победу Рублеву понадобилось ровно 2 часа.

В 1/8 финала Рублев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура, который идет десятым в мировом рейтинга.