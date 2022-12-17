Пять игроков сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022

Сборная Франции несет серьезные потери перед финальным матчем чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, заболели защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате. Изолирован от команды нападающий Кингсли Коман. Защитник Дайо Упомекано и полузащитник Адриен Рабьо, пропустили полуфинал против Марокко (2:0), чувствуют себя немного лучше.

Матч Аргентина - Франция состоится 18 декабря.

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