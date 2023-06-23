ПСЖ указал на двери одному из недавних новичков

ПСЖ не против ухода полузащитника Фабиана Руиса в аренду в следующем сезоне.

Парижане готовы на такие условия лишь с включением пункта о последующем выкупе игрока.

Источник пишет, что французский клуб не видит испанского хавбека в своей команде на постоянной основе.

Руис перешел в ПСЖ из "Наполи" прошлым летом за €23 млн. В прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.