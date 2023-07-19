АНГ АНГ
Главная Новости ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе

ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 13:55
ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

ПСЖ собирается выставить ультиматум нападающему Килиану Мбаппе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство французского клуба собирается перевести футболиста в запас в том случае, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от перехода в другой клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе хочет полностью отработать с ПСЖ контракт. За это форвард может получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 11:28 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
"Бавария" одержала победу со счетом 27:0 Новости футбола Вчера, 16:42 "Бавария" одержала победу со счетом 27:0
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола 17 июл 2023, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола 16 июл 2023, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Новости футбола 15 июл 2023, 15:06 Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб
"Арсенал" совершил рекордный трансфер Новости футбола 15 июл 2023, 14:15 "Арсенал" совершил рекордный трансфер
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:30 Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:42 Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование Новости футбола Сегодня, 13:30 "РБ Лейпциг" арендовал таланта ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" может купить защитника сборной Англии из-за травмы Фофана Новости футбола Сегодня, 12:55 "Милан" купил голландского полузащитника Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Хонка - Тобол 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Левадия - Жилина 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года