ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе

ПСЖ собирается выставить ультиматум нападающему Килиану Мбаппе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство французского клуба собирается перевести футболиста в запас в том случае, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от перехода в другой клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе хочет полностью отработать с ПСЖ контракт. За это форвард может получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.