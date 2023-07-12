ПСЖ подписал хавбека "Бенфики", который сыграл за клуб всего один матч

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лиссабонской “Бенфики” и молодежной сборной Италии U-20 Шера Ндура.

Футболист перешел в клуб из Парижа на правах свободного агента. Французский клуб подписал с 18-летним игроком контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ндур имеет сенегальские корни, но родился в итальянском городе Брешиа. Он воспитывался в клубах “Брешиа” и “Аталанта". Летом 2020 года Ндур перешел в “Бенфику”. За основной состав португальского клуба он провел всего один матч. За молодежную сборную Италии хавбек сыграл семь матчей и забил один гол.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил полузащитников Мануэля Угарте (60 миллионов евро) и Ли Кан Ина (22), защитника Лукаса Эрнандеса (45), а также выкупил трансфер нападающего Уго Экитике (28,5). Кроме того, в парижский клуб на правах свободного агента перешли защитник Мартин Шкриньяр и полузащитник Марко Асенсио.

В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции и получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.