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ПСЖ подписал хавбека "Бенфики", который сыграл за клуб всего один матч

Новости футбола Сегодня, 15:42
ПСЖ подписал хавбека "Бенфики", который сыграл за клуб всего один матч Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Пресс-служба парижского “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лиссабонской “Бенфики” и молодежной сборной Италии U-20 Шера Ндура.

Футболист перешел в клуб из Парижа на правах свободного агента. Французский клуб подписал с 18-летним игроком контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ндур имеет сенегальские корни, но родился в итальянском городе Брешиа. Он воспитывался в клубах “Брешиа” и “Аталанта". Летом 2020 года Ндур перешел в “Бенфику”. За основной состав португальского клуба он провел всего один матч. За молодежную сборную Италии хавбек сыграл семь матчей и забил один гол.

Напомним, что этим летом ПСЖ купил полузащитников Мануэля Угарте (60 миллионов евро) и Ли Кан Ина (22), защитника Лукаса Эрнандеса (45), а также выкупил трансфер нападающего Уго Экитике (28,5). Кроме того, в парижский клуб на правах свободного агента перешли защитник Мартин Шкриньяр и полузащитник Марко Асенсио.

В прошлом сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции и получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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