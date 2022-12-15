ПСЖ отказался от трансфера Жоау Феликса

Португальский нападающий мадридского “Атлетико” Жоау Феликс не перейдет в ПСЖ, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, тренерский штаб французского клуба посчитал, что португалец не подходит игровому стилю команды. В связи с этим парижане рассмотрят другие варианты.

Ранее сообщалось, что “Атлетико” хочет получить за футболиста 140 миллионов евро. Интерес к нему проявляют “Бавария”, “Арсенал”, “Челси” и “Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Челси" согласовал трансфер африканского таланта.