"Челси" согласовал трансфер африканского таланта

Ивуарийский нападающий “Мольде” Давид Датро Фофана перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Трансфер будет оформлен в ближайшие дни. Ивуариец в “Челси" заменит травмированного албанского форварда Армандо Бройю.

19-летний Фофана в нынешнем сезоне 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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