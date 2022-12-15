"Челси" согласовал трансфер африканского таланта
Новости футбола Сегодня, 12:30
Ивуарийский нападающий “Мольде” Давид Датро Фофана перейдет в “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Трансфер будет оформлен в ближайшие дни. Ивуариец в “Челси" заменит травмированного албанского форварда Армандо Бройю.
19-летний Фофана в нынешнем сезоне 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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