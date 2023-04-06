ПСЖ определился с трансферной стратегией на лето

“Пари Сен-Жермен” собирается создать костяк команды из французских футболистов, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство парижского клуба не собирается продавать французов в летнее трансферное окно. При этом клуб интересуется полузащитниками Кеффреном Тюраном ("Ницца"), Юссуфой Фофана ("Монако"), Куадио Коне ("Боруссия" Менхенгладбах), нападающими Рандалем Коло Муани ("Айнтрахт") и Райаном Шерки ("Лион").

ПСЖ, набрав 66 очков в 29 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. При этом клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Не пропустите: Игроки ПСЖ недовольны главным тренером.