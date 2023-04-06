Игроки ПСЖ недовольны главным тренером

Футболисты “Пари Сен-Жермен” недовольны главным тренером Кристофом Гальтье, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, игроки считают, что мяч слишком часто попадает к нападающему Лионелю Месси, хотя порой их позиция на поле бывает лучше. При этом тренер не критикует Месси и других звезд.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может уволить Гальтье по окончании сезона и уже ищет ему замену.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. В Лиге 1 ПСЖ лидирует с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

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