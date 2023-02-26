ПСЖ одержал крупную победу в матче лидеров Лиги 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде разгромил “Марсель” со счетом 3:0.

Победу гостям принесли дубль Килиана Мбаппе и гол Лионеля Месси.

ПСЖ, набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Марсель” с 52 очками остался на второй позиции.

“Марсель” – ПСЖ - 0:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 25 - 0:1, Месси, 29 - 0:2, Мбаппе, 55 - 0:3

“Марсель”: Лопес, Нуну Тавареш, Колашинац, Байи (Клосс, 66), Балерди, Малиновский (Унаи, 81), Верету, Ронжье, Гендузи, Санчес (Витинья, 81), Ундер (Пайет, 81).

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле (Заир-Эмери, 61), Рамос, Маркиньос, Кимпембе (Данилу Перейра, 16), Мендеш (Бернат, 76), Верратти, Фабиан Руис, Витинья, Месси, Мбаппе.

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