Месси забил юбилейный гол в клубной карьере

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси забил 700-й гол в клубной карьере.

Юбилейным для форварда стал гол в матче 25-го тура чемпионата Франции против “Марселя”. Голы аргентинца распределились следующим образом: 672 - за “Барселону” и 28 - за ПСЖ.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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