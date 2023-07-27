ПСЖ назвал "Реалу" цену трансфера Килиана Мбаппе

“Пари Сен-Жермен” определился с ценой на нападающего Килиана Мбаппе, которого хочет купить мадридский “Реал”, сообщает журналист Marca Рамон Альварес Де Мон в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 230 миллионов евро. Часть из этой суммы руководство ПСЖ собирается использовать для выплаты бонусов форварду. Если Мбаппе останется в парижском клубе до конца июля, то он должен будет получить 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.