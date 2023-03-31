ПСЖ нацелился на защитника "Арсенала"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к французскому защитнику “Арсенала” Вильяму Салиба, сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Парижане надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт с “канонирами” истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба провел за “Арсенал” 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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