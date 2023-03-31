"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за вратаря "Интера"

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к камерунскому вратарю “Интера” Андре Онане, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе “аристократов” он может заменить сенегельца Эдуара Менди, которого планируют выставить на трансфер. Что касается манкунианцев, то видеть Онану в своей команде хочет главный тренер Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 26-летний Онана провел за “Интер” 28 матчей во всех турнирах и пропустил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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