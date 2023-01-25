ПСЖ нацелился на таланта "Лиона"

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к атакующему полузащитнику “Лиона” Райану Шерки, сообщает издание L'Equipe.

По сведениям источника, парижский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе ПСЖ хавбек может заменить испанца Пабло Сарабию, который перешел в “Вулверхэмптон”.

В нынешнем сезоне 19-летний Шерки провел за “Лион” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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