"Тоттенхэм" купил голландского форварда

Пресс-служба “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о переходе вингера “Вильярреала” и сборной Нидерландов Арно Данджумы.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

25-летний Данджума выступал за “Вильярреал” с 2021 года. Всего он провел за клуб 51 матч, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за НЕК, “Брюгге”и “Борнмут”. За сборную Нидерландов сыграл шесть матчей и забил два гола.

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