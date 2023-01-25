"Тоттенхэм" купил голландского форварда
Новости футбола Сегодня, 12:27
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о переходе вингера “Вильярреала” и сборной Нидерландов Арно Данджумы.
Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.
25-летний Данджума выступал за “Вильярреал” с 2021 года. Всего он провел за клуб 51 матч, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за НЕК, “Брюгге”и “Борнмут”. За сборную Нидерландов сыграл шесть матчей и забил два гола.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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