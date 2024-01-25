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ПСЖ нацелился на очередного защитника из клуба Серии А

Новости футбола Сегодня, 05:00
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
ПСЖ нацелился на очередного защитника из клуба Серии А ПСЖ нацелился на очередного защитника из клуба Серии А

В нынешнее трансферное окно ПСЖ активно усиливает линию обороны. Уже подписан Лукас Бералдо, есть интерес к Диего Льоренте, но парижане на этом останавливаться не намерены.

По сообщению L'Equipe, клуб со столицы Франции намерен подписать центрального защитника Фиорентины Лукаса Мартинеса Кварту, но флорентийцы не готовы отпускать игрока просто так.

27-летний аргентинец вызывает к себе интерес не только со стороны ПСЖ, а ещё от Наполи и некоторых клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне Лукас сыграл в 23 матчах за Фиорентину и как для центрального защитника показывает неплохую результативность: пять голов и один ассист.

Его контракт с «фиалками» истекает летом 2025 года, аTransfermarktоценивает аргентинца в 14 миллионов евро.

Несколько меньше, а именно 13 миллионов евро Фиорентина заплатила аргентинскому Ривер Плейту за переход Мартинеса Кварты в октябре 2020 года.

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