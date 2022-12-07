ПСЖ нацелился на английского суперталанта

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что французский клуб заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема.

“Беллингем является одним из лучших футболистов на чемпионате мира. Все клубы хотят его купить. Поэтому я тоже заявляю о нашем интересе. Но я уважаю ”Боруссию" и считаю, что все претенденты на Джуда сначала должны поговорить с руководством его клуба", - приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.

Ранее сообщалось, что “Боруссия” оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” и сборную Англии 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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