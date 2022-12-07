Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру в национальной команде.

Об этом он заявил после того, как команда не вышла из группы на чемпионате мира в Катаре.

“Сегодня переворачивается очередная страница моей карьеры... Спасибо всем за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все те эмоции, которые мы пережили с 2008 года. Я решил завершить карьеру в сборной. В команде уже есть достойная замена”, - написал бельгиец.

Напомним, что Азар провел за сборную 126 игр и забил 33 гола. На ЧМ-2022 в Катаре он был капитаном команды.