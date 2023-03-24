ПСЖ нашел замену Месси в Серии А

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему “Милана” и сборной Португалии Рафаэлу Леау, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе ПСЖ он может заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси, контракт с которым истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что “Милан” может продать Леау, если не сумеет договориться с ним о продлении контракт, который действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

Не пропустите: Роналду высказался о своем новом рекорде.