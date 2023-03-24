Роналду высказался о своем рекорде по числу матчей за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил гордость за то, что стал мировым рекордсменом по количеству матчей за национальные команды.

Рекордной игрой для португальца стал матч в отборочном матче Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0).

В своем 197-м матче за главную команду страны Роналду оформил дубль.

По словам футболиста, он рад играть и забивать за сборную, особенно на значимом стадионе.