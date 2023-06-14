ПСЖ начал активно искать клуб для Мбаппе

ПСЖ активно ищет покупателей для своего главного бомбардира Килиана Мбаппе.

Как пишет источник, парижане решили расстаться с 24-летним французом до закрытия трансферного окна из-за отказа футболиста продлить контракт.

СМИ отмечают, что ПСЖ напрямую предлагает Мбаппе другим клубам, которые могут позволить себе такой дорогой трансфер.

Интересно, что пока ни один из потенциальных покупателей не вступил в конкретные переговоры по поводу трансфера Мбаппе.