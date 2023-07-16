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ПСЖ купит талантливого воспитанника академии "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 09:50
ПСЖ купит талантливого воспитанника академии "Барселоны" Фото: инстаграм Хави Симонса/Автор неизвестен

Полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов Хави Симонс перейдет в “Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба приняло решение активировать пункт об обратного трансфере футболиста за шесть миллионов евро. При этом будущее голландца в ПСЖ будет зависеть от того, останутся ли в команде нападающие Неймар и Килиан Мбаппе. Если кто-то из них уйдет, то Симонс останется в ПСЖ, в противной случае он перейдет в другой клуб на правах аренды.

20-летний Симонс является воспитанником академии “Барселоны”. Летом 2019 года он перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Прошлым летом французский клуб согласился бесплатно отпустить игрока в ПСВ, но с условием возможности обратного трансфера. В прошлом сезоне Симонс провел за ПСВ 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативых передач.

Симонс с 2022 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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