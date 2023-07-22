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ПСЖ исключил Мбаппе из состава

Новости футбола Сегодня, 06:00
ПСЖ исключил Мбаппе из состава Фото: твиттер ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" продолжает свою внутреннюю “войну” с главной звездой команды Килианом Мбаппе.

На днях боссы клубы приняли решение не включать нападающего в состав команды на сборы в Японии.

По данным источника, в клубе продолжают верить в том, что у игрока сборной Франции существует секретное соглашение с мадридским "Реалом".

Решение о не включении Мбаппе в команду было объявлено после товарищеского матча с "Гавром" (2:0), который прошел вчера на тренировочной базе "ПСЖ".

Интересно, что именно Мбаппе забил второй гол в матче.

Ранее появилась информация, что звездный футболист уже якобы согласовал личные условия контракта с мадридским "Реалом", хотя официально ничего об этом не сообщалось.

По данным разных источников, французский нападающий будет получать ежегодно € 54 млн в Мадриде.

К слову, “Реал” готов заплатить ПСЖ 180 млн за переход Мбаппе. Парижский клуб считает сумму маленькой и настаивает, что к ней полагается еще 47 млн в виде бонусов.

Именно из-за таких разногласий трансфер футболиста может и не состояться.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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