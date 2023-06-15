ПСЖ хочет купить лидера "Ливерпуля"
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен
“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к нападающему “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамеду Салаху, сообщает твиттер SportsZone.
По сведениям источника, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел предварительные переговоры с футболистом в Марокко. В составе ПСЖ африканец может заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси, который покинул клуб.
В нынешнем сезон 31-летний Салах провел за “Ливерпуль” 51 матч во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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