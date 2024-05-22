ПСЖ готов потратить 250 миллионов евро на сразу двоих лидеров Наполи

В ПСЖ не очень-то и горюют от ухода Килиана Мбаппе и намерены заменить французского форварда мощным подписанием атакующего дуэта Наполи.

Как сообщает Corriere dello Sport, парижане прямо в летнее трансферное окно хотят подписать двух лидеров неаполитанского клуба: Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена. Финансовые требования босса Наполи Аурелио де Лаурентиса нисколько не смущают ПСЖ, и сообщается, что подписание или не подписание звезд итальянского коллектива – лишь вопрос воли.

Суммарно за двоих игроков парижскому клубу придётся отдать в районе от 240 до 260 миллионов евро, так как в контрактах Кварацхелии и Осимхена прописаны отступные приблизительно в 120-130 миллионов евро.

Сообщается, что за нигерийцем в ПСЖ следят уже давно и он на протяжении длительного времени был связан с парижанами, а вот на картвела действующий чемпион Франции обратил свой взор только недавно.