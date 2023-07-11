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ПСЖ готов на все ради Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 17:55
ПСЖ готов на все ради Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Парижский “Пари Сен-Жермен” не оставляет попыток сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб готов на все ради того, чтобы убедить футболиста продлить контракт до лета 2025 года. ПСЖ может значительно увеличить зарплату форварда, а также гарантировать включение в контракт пункта о его продаже летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе готов остаться в ПСЖ до окончания контракта, который истекает через год. Форвард хочет получить 60 миллионов евро в виде зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Затем француз намерен перейти в мадридский “Реал” на правах свободного агента и получить 100-125 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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