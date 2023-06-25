ПСЖ близок к покупке защитника "Баварии"

Защитник мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Лукас Эрнандес близок к переходу “Пари Сен-Жермен”, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Французский клуб заплатит за француза около 35-40 миллионов евро. “Бавария” вынуждена продать 27-летнего игрока, так как он отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.

Эрнандес перешел в “Баварию” летом 2019 года из “Атлетико”. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Всего он провел за мюнхенский клуб 107 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.