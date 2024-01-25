Президент УЕФА снова крайне негативно высказался о Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин снова сделал заявление относительно перспектив создания нового футбольного турнира под названием Суперлига. Ранее Реал и Барселона, а также компания A22 выиграли у УЕФА суд, который постановил, что УЕФА злоупотреблял монополией, наказывая клубы, которые объявили о создании Суперлиги.

Однако, по словам Чеферина в интервью The Telegraph, решение суда не изменит ничего:

“Для меня самое главное, что все футбольное сообщество это отвергло. Ни один суд не сможет заставить футбольный мир участвовать в этом глупом соревновании. Никто. Все еще настаиваю, что этого никогда не произойдет, поскольку это разрушит футбол. Мы никогда этого не допустим. Футбол нельзя купить. Для футбольного сообщества в этой истории все кончено”.

Несколько дней назад представители Суперлиги заверили, что имеют договоренность с 20 клубами об участии в турнире. Они планируют запуск Суперлиги в сентября 2025 года.

Первая попытка запуска Суперлиги провалилась в 2021 году. Тогда об участии в проекте объявили 12 топ-клубов Европы, но на следующий день объявили о выходе из проекта.