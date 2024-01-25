EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Президент УЕФА снова крайне негативно высказался о Суперлиге

Президент УЕФА снова крайне негативно высказался о Суперлиге

Новости футбола Сегодня, 04:29
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Президент УЕФА снова крайне негативно высказался о Суперлиге Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин снова сделал заявление относительно перспектив создания нового футбольного турнира под названием Суперлига. Ранее Реал и Барселона, а также компания A22 выиграли у УЕФА суд, который постановил, что УЕФА злоупотреблял монополией, наказывая клубы, которые объявили о создании Суперлиги.

Однако, по словам Чеферина в интервью The Telegraph, решение суда не изменит ничего:

“Для меня самое главное, что все футбольное сообщество это отвергло. Ни один суд не сможет заставить футбольный мир участвовать в этом глупом соревновании. Никто. Все еще настаиваю, что этого никогда не произойдет, поскольку это разрушит футбол. Мы никогда этого не допустим. Футбол нельзя купить. Для футбольного сообщества в этой истории все кончено”.

Несколько дней назад представители Суперлиги заверили, что имеют договоренность с 20 клубами об участии в турнире. Они планируют запуск Суперлиги в сентября 2025 года.

Первая попытка запуска Суперлиги провалилась в 2021 году. Тогда об участии в проекте объявили 12 топ-клубов Европы, но на следующий день объявили о выходе из проекта.

Популярные новости
Атлетик Бильбао одолел Барселону и вышел в полуфинал Кубка Испании Новости футбола Вчера, 18:07 Атлетик Бильбао одолел Барселону и вышел в полуфинал Кубка Испании
Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН Новости футбола Вчера, 17:01 Победа Марокко и ничья ДР Конго. Результаты группы F на КАН
Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад Новости футбола Вчера, 16:50 Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад
Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера Новости футбола Вчера, 15:10 Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера
Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера Новости футбола Вчера, 13:03 Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера
Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open Новости тенниса Вчера, 09:42 Зверев победил Алькараса Гарсию и вышел в полуфинал Australian Open
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:42 Чемпион мира подпишет контракт с аутсайдером Серии А Новости футбола Сегодня, 06:28 Легендарный Андрей Шевченко возглавил украинский футбол Новости тенниса Сегодня, 05:53 Защитит свой титул? Стала известна первая финалистка Australian Open Новости футбола Сегодня, 05:24 Скандал в УЕФА. Легенда Милана подал в отставку из-за несогласия с Чефериным Новости футбола Сегодня, 05:21 Известно, почему Манчестер Юнайтед отказался от подписания Бензема Новости футбола Сегодня, 05:00 ПСЖ нацелился на очередного защитника из клуба Серии А Новости футбола Сегодня, 04:54 Челси рассматривает вариант с трансфером резервного форварда Астон Виллы Новости футбола Сегодня, 04:29 Президент УЕФА снова крайне негативно высказался о Суперлиге Новости футбола Сегодня, 04:20 Все трансферы Ла Лиги: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:15 Менди не покинет Реал летом. Его не пугает возможное подписание звёздного конкурента
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Киргизстан – Оман прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Фенербахче – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Футбол Сегодня Атлетико Мадрид – Севилья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года Хоккей Сегодня Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол 26 янв 2024 Мельбурн Виктори – Сидней прогноз и ставки на матч 26 января 2024 Баскетбол 26 янв 2024 Анадолу – Монако прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года