Президент Наполи хочет видеть нападающего клуба в Реале

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассказал, что их нападающий Виктор Осимхен может перейти в Реал, сообщает AS, сообщает AS.

По словам итальянца, он не удивлен, что нигерийский нападающий хочет давно уже покинуть клуб. По словам де Лаурентиса он не удивлен, потому что был готов к этому. Нигериец сменит команду следующим летом, несмотря на то, что продлил контракт до 2026 года с отступными в 130 миллионов.

"Наши переговоры о продлении контракта были долгими, потому что они были между друзьями, мы прекрасно знали, что в конце этого года он перейдет в Реал, ПСЖ или английскую команду", - сказал де Лаурентис.

Также, клуб может покинуть Петр Зелински, который ведет переговоры с Интером. Футболист может присоединиться к миланской команде в статусе свободного агента. Президент Наполи напомнил Зелински, что в Наполи ему платят больше, чем предлагают платить в Интере.