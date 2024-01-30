Президент Ла Лиги оценил вероятность трансфера Мбаппе в Реал

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, насколько высоко он оценивает вероятность перехода Килиана Мбаппе в Реал Мадрид летом.

"Вероятность того, что Мбаппе перейдет в Реал Мадрид, очень высока. Более 50%. Это личное мнение... Все зависит только от Реала, они примут решение", – цитирует Тебаса Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в Реал и запланировал встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллайфи.

Также известно, что окончательно разобраться со своим будущим Мбаппе хочет до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реал Сосьедада, чтобы в спокойной атмосфере готовиться к матчам чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе отличился 28 голами и 6 ассистами в 27 матчах во всех турнирах.