Президент Ла Лиги оценил вероятность трансфера Мбаппе в Реал
Новости футбола Сегодня, 03:02
the-sun.com
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, насколько высоко он оценивает вероятность перехода Килиана Мбаппе в Реал Мадрид летом.
"Вероятность того, что Мбаппе перейдет в Реал Мадрид, очень высока. Более 50%. Это личное мнение... Все зависит только от Реала, они примут решение", – цитирует Тебаса Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в Реал и запланировал встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллайфи.
Также известно, что окончательно разобраться со своим будущим Мбаппе хочет до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реал Сосьедада, чтобы в спокойной атмосфере готовиться к матчам чемпионата Европы-2024.
В текущем сезоне Мбаппе отличился 28 голами и 6 ассистами в 27 матчах во всех турнирах.
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