Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура
Новости футбола Сегодня, 16:00
Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура
С четверга по воскресенье состоится десятый тур Премьер-лиги Южной Африки. В этом туре сыграют Голден Эрроуз и Кайзер Чифс, Ричардс Бей против Кейптаун Сити, и ТС Гелакси против Сехухуне.
Время - центральноевропейское (CET)
Премьер-лига 10-й тур
26 октября
- Суперспорт Юнайтед - Роял АМ - 3:1
27 октября
- Орландо Пайретс - Полокване Сити - 1:1
28 октября
- Голден Эрроуз - Кайзер Чифс - 15:30
- Чиппа Юнайтед - АмаЗулу - 17:45
29 октября
- Ричардс Бей - Кейптаун Сити - 14:30
- ТС Гелакси - Сехухуне - 14:30
Турнирная таблица
Премьер-лига. 11-й тур
7 ноября
- Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед - 18:30
- Орландо Пайретс - Сехухуне - 18:30
- Роял АМ - Голден Эрроуз - 18:30
- Стелленбош - Ричардс Бей - 18:30
8 ноября
- АмаЗулу - Мамелоди Сандоунз - 16:00
- Кайзер Чифс - Кейптаун Сперз - 18:30
- Полокване Сити - Суперспорт Юнайтед - 18:30
- Сволловс - ТС Гелакси - 18:30
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