Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура

С четверга по воскресенье состоится десятый тур Премьер-лиги Южной Африки. В этом туре сыграют Голден Эрроуз и Кайзер Чифс, Ричардс Бей против Кейптаун Сити, и ТС Гелакси против Сехухуне.

Время - центральноевропейское (CET)

Премьер-лига 10-й тур

26 октября

Суперспорт Юнайтед - Роял АМ - 3:1

27 октября

Орландо Пайретс - Полокване Сити - 1:1

28 октября

Голден Эрроуз - Кайзер Чифс - 15:30

Чиппа Юнайтед - АмаЗулу - 17:45

29 октября

Ричардс Бей - Кейптаун Сити - 14:30

ТС Гелакси - Сехухуне - 14:30

Турнирная таблица

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Премьер-лига. 11-й тур

7 ноября

Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед - 18:30

Орландо Пайретс - Сехухуне - 18:30

Роял АМ - Голден Эрроуз - 18:30

Стелленбош - Ричардс Бей - 18:30

8 ноября