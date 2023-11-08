Появился еще один претендент на проведение зимней Олимпиады в 2030 году

Национальный олимпийский комитет Франции выразил желание провести зимнюю Олимпиаду в 2030 году.

Как пишет France Olimpyque, французская сторона подала соответствующую заявку в Международный олимпийский комитет.

"Эта заявка, которую мы подали сегодня, является результатом нашей долгосрочной работы, которую мы вели с июля. Мы стремимся создать совместную платформу для будущих Игр, преобразовав вызовы в возможности для спорта, спортсменов, регионов и общества в целом. Подача этой заявки является символом победы Франции", - сказал после подачи заявки Дэвид Лаппартьен, глава Национального олимпийского комитета Франции.

В то же время президент Альпийского региона Рено Мюзелье заявил, что основная часть заявки будет базироваться на уже существующих объектах.

Интересно, что кандидатами на проведение соревнований также выступают Швейцария и Швеция. При этом во Франции выразили надежду, что смогут уложиться в бюджет в 1,5 млрд евро.