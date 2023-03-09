Появились детали неудачных переговоров "Реала" с Асенсио

Мадридский “Реал” по-прежнему не может договориться о продлении контракта с полузащитником Марко Асенсио, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб предлагает футболисту зарплату в размере четырех миллионов евро в год. Игрока не устраивают эти условия, так как он хочет получать не менее шести миллионов в год. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в “Барселону”.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 31 матч во всхе турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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