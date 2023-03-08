Винисиус Жуниор решил изменить поведение на поле

Бразильский нападающий мадридского “Реала" Винисиус Жуниор поменяет поведение во время матчей, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист осознал, что должен быть более спокойным в ситуациях, когда подвергается расистским оскорблениям. Также форвард понимает, что не должен проявлять агрессию в адрес соперников и арбитров.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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