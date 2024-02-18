Потеря для Ювентуса. Капитан команды получил травму и пропустит около двух недель

Вчера в рамках 25-го тура итальянской Серии А Ювентус отправлялся в гости к Вероне. «Зебрам» дважды приходилось сравнивать счет и в итоге матч закончился вничью 2:2.

Кроме того, что Ювентус потерял два очка в этом матче, так еще и капитан команды Данило Луис Да Силва получил травму.

В официальном заявлении Ювентуса говорится:

«После травмы, полученной в матче с Элладой Верона в субботу, 17 февраля, Данило прошел медицинское обследование в J|Medical в воскресенье утром. Обследования исключили повреждение связок и переломы левой лодыжки, и игрок начал процесс реабилитации. Его будут продолжать оценивать изо дня в день».

По сообщениям Football Italia защитник, скорее всего, пропустит около двух недель и не сможет помочь команде в предстоящих матчах с Фрозиноне и Наполи.

Данило был получил капитанскую повязку Ювентуса после ухода Леонардо Бонуччи прошлым летом.

Экс-игрок Реал Мадрида и Манчестер Сити имеет в своем активе один гол и три результативные передачи в 20 матчах текущего сезона.

На данный момент Ювентус занимает вторую строчку турнирной таблицы Серии А, а отставание от лидера – Интера, составляет девять очков, при том, что у миланской команды есть игра в запасе.