"Порту" стал победителем Кубка Португалии

В финальном матче Кубка Португалии “Порту” обыграл “Брагу” со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победу “драконам” принесли гол Отавио и автогол Андре Орты.

“Порту” выиграл Кубок Португалии в 19-й раз в своей истории. Чаще турнир выигрывала только “Бенфика" (26).

“Брага” - “Порту” - 0:2 (0:0)

Голы: Орта, 53 - 0:1, Отавио, 81 - 0:2

“Брага”: Матеус, Гомес (Банза, 70), Тормена (Пицци, 75), Ньякате, Борха (Мендес, 58), Мусрати, Рикарду Орта, Медейруш (Джало, 58), Брума, Руис, Андре Орта (Рачич, 59).

“Порту”: Рамуш, Пепе, Маркано, Венделл, Пепе, Отавио, Галено, Эустакиу, Урибе, Тареми, Эванилсон (Мартинес, 44).

Удаления: Венделл (62), Ньякате (79).