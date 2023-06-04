"Порту" стал победителем Кубка Португалии
Новости футбола Сегодня, 14:18
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Португалии “Порту” обыграл “Брагу” со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.
Победу “драконам” принесли гол Отавио и автогол Андре Орты.
“Порту” выиграл Кубок Португалии в 19-й раз в своей истории. Чаще турнир выигрывала только “Бенфика" (26).
“Брага” - “Порту” - 0:2 (0:0)
Голы: Орта, 53 - 0:1, Отавио, 81 - 0:2
“Брага”: Матеус, Гомес (Банза, 70), Тормена (Пицци, 75), Ньякате, Борха (Мендес, 58), Мусрати, Рикарду Орта, Медейруш (Джало, 58), Брума, Руис, Андре Орта (Рачич, 59).
“Порту”: Рамуш, Пепе, Маркано, Венделл, Пепе, Отавио, Галено, Эустакиу, Урибе, Тареми, Эванилсон (Мартинес, 44).
Удаления: Венделл (62), Ньякате (79).
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