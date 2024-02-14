Полузащитник Ман Сити заплатит большой штраф за превышение скорости

Фланговый полузащитник Манчестер Сити Джек Гриллиш имеет проблемы с законом Великобритании.

Как сообщает The Sun, футболиста сборной Англии ждет суд. Гриллиша обвиняют в повторном превышении скорости во время управления автомобилем.

Ожидается, что за каждое из двух нарушений Гриллиш получит по 6 штрафных очков, а также будет вынужден выплатить 300 тысяч фунтов штрафа.

Это уже не первый случай, когда Гриллиш сталкивается с проблеми с законом. В 2020 году он выплачивал штраф за нарушение правил карантина. Полузащитник, который тогда еще играл за Астон Виллу, участвовал в запрещенной вечеринке.