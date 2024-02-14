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Полузащитник Ман Сити заплатит большой штраф за превышение скорости

Новости футбола Вчера, 05:02
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Полузащитник Ман Сити заплатит большой штраф за превышение скорости Полузащитник Ман Сити заплатит большой штраф за превышение скорости

Фланговый полузащитник Манчестер Сити Джек Гриллиш имеет проблемы с законом Великобритании.

Как сообщает The Sun, футболиста сборной Англии ждет суд. Гриллиша обвиняют в повторном превышении скорости во время управления автомобилем.

Ожидается, что за каждое из двух нарушений Гриллиш получит по 6 штрафных очков, а также будет вынужден выплатить 300 тысяч фунтов штрафа.

Это уже не первый случай, когда Гриллиш сталкивается с проблеми с законом. В 2020 году он выплачивал штраф за нарушение правил карантина. Полузащитник, который тогда еще играл за Астон Виллу, участвовал в запрещенной вечеринке.

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