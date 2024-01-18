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Полузащитник Челси заявил, что им нужно время

Новости футбола Сегодня, 13:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Полузащитник Челси заявил, что им нужно время Полузащитник Челси заявил, что им нужно время

Звездный полузащитник Челси прокомментировал нынешнюю ситуацию в команде и попросил набраться терпения, сообщает ESPN Argentina.

По словам футболиста, им с командой нужно время. В Лондоне собралась большая группа футболистов. С тех пор как Челси перешел под контроль Тодда Боули и Clearlake Capital, Челси подписал 25 игроков на общую сумму более одного миллиарда евро, из которых аргентинский легионер стоил 121 миллион евро, что в то время было рекордной суммой трансфера в истории Великобритании.

"Нам нужно время, это процесс с большим количеством новых игроков. Группа собралась в этом году, нелегко быстро найти хороший способ игры. Но мы делаем все возможное, чтобы найти этот стиль как можно скорее", - заявил Фернендес.

23-летний аргентинец добавил, что лично ему нравится подход Почеттино к управлению командой даже на фоне нынешних трудностей.

31 января 2023 года Фернандес перешел в английский клуб Челси, подписав восьмилетний контракт. Стоимость трансфера составила 121 млн евро.

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