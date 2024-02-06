Полуфинал Кубка Испании и матч Байера. Расписание главных событий дня

Во вторник, 6 февраля, нас ждут матчи решающих стадий Кубка Испании и Кубка Германии. Также состоится первый полуфинал Кубка Азии-2023. Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.

Футбол

Кубок Англии. 1/16 финала. Вторые матчи

20:45 Ковентри – Шеффилд Уэнсдей

20:45 Плимут – Лидс

20:45 Саутгемптон – Уотфорд

Кубок Испании. Полуфинал

21:00 Мальорка – Реал Сосьедад

Кубок Германии. 1/4 финала

20:45 Байер Леверкузен – Штутгарт

Кубок Франции. 1/8 финала

20:45 Сошо – Ренн

Кубок Азии. Полуфинал

16:00 Иордания – Южная Корея

Баскетбол

Еврокубок

19:30 Бур – Ульм

19:30 Гамбург – Венеция

20:00 Шленск Вроцлав – Тюрк Телеком

Футзал

Копа Америка. Групповой этап