EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Полуфинал Кубка Испании и матч Байера. Расписание главных событий дня

Полуфинал Кубка Испании и матч Байера. Расписание главных событий дня

Новости футбола Сегодня, 02:33
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Полуфинал Кубка Испании и матч Байера. Расписание главных событий дня dailysports.net

Во вторник, 6 февраля, нас ждут матчи решающих стадий Кубка Испании и Кубка Германии. Также состоится первый полуфинал Кубка Азии-2023. Dailysports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.

Футбол

Кубок Англии. 1/16 финала. Вторые матчи

  • 20:45 Ковентри – Шеффилд Уэнсдей
  • 20:45 Плимут – Лидс
  • 20:45 Саутгемптон – Уотфорд

Кубок Испании. Полуфинал

  • 21:00 Мальорка – Реал Сосьедад

Кубок Германии. 1/4 финала

  • 20:45 Байер Леверкузен – Штутгарт

Кубок Франции. 1/8 финала

  • 20:45 Сошо – Ренн

Кубок Азии. Полуфинал

  • 16:00 Иордания – Южная Корея

Баскетбол

Еврокубок

  • 19:30 Бур – Ульм
  • 19:30 Гамбург – Венеция
  • 20:00 Шленск Вроцлав – Тюрк Телеком

Футзал

Копа Америка. Групповой этап

  • 15:45 Бразилия – Перу
  • 18:00 Уругувай – Аргентина
  • 21:00 Колумбия – Чили
Популярные новости
Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР
Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023 Новости футбола Сегодня, 11:59 Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023
Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге Новости футбола Вчера, 17:02 Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге
ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами Новости тенниса 04 фев 2024, 06:26 ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами
Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом Новости футбола 03 фев 2024, 15:11 Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом
Мбаппе принял решение о переходе в Реал Новости футбола 03 фев 2024, 15:08 Мбаппе принял решение о переходе в Реал
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля