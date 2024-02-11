"Подписывай контракт". Дюбуа призвал непобедимого бойца провести бой
Новости бокса Сегодня, 09:50
"Подписывай контракт". Дюбуа призвал непобедимого боксера провести бой
Боксер супертяжелого дивизиона Даниэль Дюбуа обратился к обязательному претенденту на титул IBF Филипу Хрговичу. Британец призвал представителя Хорватии провести поединок.
«Это сражение, которое я хочу провести следующим. Саудовцы и Фрэнк Уоррен полезут в карманы и организуют этот поединок. Подписывай контракт и давай устроим этот бой", – сказал Дюбуа.
Оба бойца свои последние бои провели 23 декабря и добыли досрочные победы. Дюбуа уверенно одолел Джарелла Миллера. Рефери остановил бой за 10 секунд до конца десятого раунда.
Непобедимый Хргович в тот же вечер деклассировал Марка Де Мори. Хорват отправил соперника в нокдаун сразу после начала поединка, после чего рефери остановил бой.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
Новости футбола Сегодня, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Новости тенниса Сегодня, 02:43 Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире
Новости футбола Вчера, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе
Новости футбола Вчера, 13:20 “Худший финал в истории”. Фанаты в бешенстве от победы Катара на Кубке Азии 2023
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 13:21 Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты Новости баскетбола Сегодня, 13:02 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости биатлона Сегодня, 12:38 В топе снова только норвежцы. Йоханнес Бё выиграл пасьют на Чемпионате мира в Чехии Новости футбола Сегодня, 12:32 "Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом Новости плавания Сегодня, 12:10 Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году Новости футбола Сегодня, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала Новости футбола Сегодня, 11:45 Арсенал идет по курсу 1935 года. Тогда Канониры стали чемпионами Англии Новости футбола Сегодня, 11:33 Несмотря на плохие результаты Тухелю не грозит увольнение Новости бокса Сегодня, 11:24 Ортис не согласен с судейскими решениями по бою с Лопесом и надеется получить реванш Новости хоккея Сегодня, 10:59 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Милан – Наполи прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Барселона – Гранада прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Нигерия — Кот д`Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы Футбол Сегодня Нигерия - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля Теннис 12 фев 2024 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года