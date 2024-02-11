"Подписывай контракт". Дюбуа призвал непобедимого бойца провести бой

Боксер супертяжелого дивизиона Даниэль Дюбуа обратился к обязательному претенденту на титул IBF Филипу Хрговичу. Британец призвал представителя Хорватии провести поединок.

«Это сражение, которое я хочу провести следующим. Саудовцы и Фрэнк Уоррен полезут в карманы и организуют этот поединок. Подписывай контракт и давай устроим этот бой", – сказал Дюбуа.

Оба бойца свои последние бои провели 23 декабря и добыли досрочные победы. Дюбуа уверенно одолел Джарелла Миллера. Рефери остановил бой за 10 секунд до конца десятого раунда.

Непобедимый Хргович в тот же вечер деклассировал Марка Де Мори. Хорват отправил соперника в нокдаун сразу после начала поединка, после чего рефери остановил бой.