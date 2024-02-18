Победитель КАН феерически вернулся в АПЛ, приложившись к разгромной победе своей команды

Победитель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара Саймон Адингра провел первый матч за Брайтон в АПЛ с декабря.

В первой же игре после возвращения с КАН ивуариец забил два гола в ворота Шеффилд Юнайтед и помог Чайкам добыть разгромную победу (5:0).

AFCON winner Simon Adingra returns to score twice on his first game back for Brighton ✨ pic.twitter.com/0sLFe1eKWj — B/R Football (@brfootball) February 18, 2024

До сегодняшнего дня Адингра последний раз принимал участие в матче Премьер-лиги еще 21 декабря. Тогда Брайтон сыграл вничью с Кристал Пэлас (1:1).

На Кубке африканских наций 22-летний талантливый футболист сыграл в пяти матчах из семи возможных, записав на свой счет один гол и два ассиста.

Брайтон занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды Роберто Де Дзерби 38 очков.