Пиоли переиграл Сарри: Милан сильнее Лацио

В рамках седьмого тура итальянской Серии А на Сан Сиро встретились Милан и Лацио. Команды подошли к этому матчу в одинаковых игровых кондициях. Оба клуба имели трехматчевые беспроигрышные серии.

Команды начали аккуратно и не спешили с опасными моментами. Лацио в первом тайме запомнился несколькими ударами Фелипе Андерсона и Валентина Кастельяноса. А самый очевидный голевой момент в конце тайма упустил Милан. Оливье Жиру пробивал с пределов штрафной площади, но с его ударом с большим трудом справился Иван Проведел. Добивать взялся Рейндерс, но мяч после его удара предательски угодил в штангу.

Второй тайм активней начал Милан. На 60-й минуте подопечные Пиоли открыли счет. Это Кристиан Пулишич забил свой третий гол за новую команду. А под занавес матча Рафаэл Леао отпасовал на Окафора, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам — 2:0.

Милан — Лацио — 2:0.

Голы: 1:0 — Пулишич 60, 2:0 — Окафор 88.

После этой победы Милан возглавил таблицу, а Лацио подвинулся на 14-е место.