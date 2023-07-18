Первая в истории Англии женщина-тренер в мужском футболе проработала месяц

"Форрест Грин" принял решение отказаться от услуг женщины-тренера.

Как пишет источник, клуб не стал утверждать Ханну Дингли на постоянной основе. Она проработала временной исполняющей обязанности главного тренера около месяца.

Все дело в том, что скромный английский клуб достиг договоренности о полноценном контракте с Дэвидом Хорсманом, нынешним главным тренером "Саутгемптона Б".

Дингли получила славу на весь мир после того, как стала первой женщиной-тренером в Англии, возглавившей мужскую футбольную команду.

Несмотря на то, что “Форрест Грин” нашел нового наставника, именно Дингли будет руководить футболистами в двух предстоящих товарищеских матчах против "Ковентри" и молодёжной команды "Эвертона", после чего место будет уступлено Хорсману.

Под руководством Дингли "Форрест Грин" сыграл лишь один товарищеский матч, который завершился вничью со счетом 1:1. Матч провели спустя день после назначения Дингли на должность главного тренера “Форрест Грин” в начале июня.